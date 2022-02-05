Hakem Küçük'e Kasımpaşalı Ertuğrul'dan sert sözler

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu sezon Galatasaray, Yeni Malatya gibi kulüplerle çok büyük sorunlar yaşayan Küçük için Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran çok sert sözler sarf etti.

İşte Ertuğrul'un açıklamaları:

"İnanılmaz bir maç "

"Zorbay Küçük inanılmaz bir maç yönetti. Bütün takdir haklarını Trabzonspor lehine kullandı. Böyle olmamalı. Maçın içinde anladım durumu. Biz de ekmek parası için oynuyoruz. Uğurcan Çakır'ı bir kez bile uyarmadı. Biz önde olsak, her pozisyonda yanıma gelirdi.

"Biz de bir mücadelenin içerisindeyiz"

Trabzonspor, şampiyonluğa oynuyor, kabulümüz. İyi oyuncuları var, kabulümüz. Biz de bir mücadelenin içerisindeyiz. Şartların eşit olması lazım. Taraftarlarını arkaya almışlar, kaliteli oyunları da var ama hakemin öyle bir maç yönetişi vardı ki...

"Biliyorum direkt kart verecek"

Ben bizim oyuncu niye kırmızı kart gördü onu anlamadım. Ya gidip itiraz edeceğim, biliyorum direkt kart verecek. Ya Uğurcan'a bir kere bile uyarıda bulunmadı."