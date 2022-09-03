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Spor Hakem kırmızı kart gösterince uçurumdan attılar
Spor

Hakem kırmızı kart gösterince uçurumdan attılar

Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gösteren hakem, futbolcular tarafından uçurumdan aşağı atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 10:41:00 -
Hakem kırmızı kart gösterince uçurumdan attılar

Şili'deki bir futbol müsabakasında akıl almaz bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, futbolcular tarafından sopalarla dövüldü.

Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darp ettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürdükten sonra uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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