Hakem heyetleri mağduriyetleri bir bir gideriyor! Tüketicinin ‘güven’ kapısı

Buğra Kardan

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünü kamuoyuyla paylaşırken, yüzde 70 hatta yüzde 80’lere varan indirim kampanyaları adı altında tüketiciler mağdur ediliyor. Fiyat hileleri ve ayıplı ürünlerle karşı karşıya kalan tüketiciler, hakem heyetlerine başvuruyor. Hummalı bir çalışma yürüten, hemen her başvuruyu seri şekilde ele alan heyetler takdir topluyor.

Önemli görevler görüyorlar

Tüketici avukatları, hakem heyetlerince yüzde 60-70 oranında şikâyetçilerin lehine karar verildiğine işaret ediyor. Avukatlar, ayrıca heyetler tarafından önemli görevler görüldüğüne ve fiyat oyunu ile ayıplı ürün vakalarının aşağı çekildiğini belirtiyor.

Hakkınızı yedirmeyin

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olduğunu dile getirdi. Heyetlerin kararlarının uygulamaktan kaçınılamayacağını vurguladı. Deniz, tüketicilere de şöyle seslendi: “Hakkınızı yedirmeyin. Fahiş fiyat artışlarına gidenleri, yalancı indirimler yapanları, ayıplı ürünler satanları mutlaka ve mutlaka hakem heyetlerine bildirin. Başvuruların kolayca ve süratle yapıldığını, şikâyet dilekçelerinin elden ya da e-Devlet’ten verilebileceğini bilin. Kararların belirlenen takvime uygun olarak, 3-5 ayda alındığını unutmayın.” Hakem heyetlerinin her 10 şikâyetten 6’sını haklı bulduğunu kaydeden Deniz, şu ifadeleri kullandı:

Planlı ve iyi çalışılıyor

“Tüketicilerin bu makama yönelmelerinde, gitmelerinde fayda var. Gelinen aşamada kargolar, gıda ürünleri ve mobil telefonlar ile tabletler hakkında pek çok dilekçe verildiği görülüyor. Ki bu doğal, dönemin ruhuna uygun. Çünkü pandemiden ötürü milyonlar eve kapandı, dışarı çıkamadı. Toplum önemli bir dönüşümden geçti, geçiyor da. Ama hakem heyetlerince bu dönüşüme adapte olunduğu, planlı ve iyi çalışıldığı, yakınmalara kulak verildiği, sorunların giderildiği bir hakikat.”

Kritik uyarı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise hakem heyetlerine defolu ürünlerle ilgili on binlerce başvuru geldiğine dikkat çekti. Başvuruların yüzde 50’sinin e-Devlet kanalıyla yapıldığını hatırlatan Ağaoğlu, “Bu da halkın önemli bölümünün duyarlılığının attığını, hakkını aramaya başladığını net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi. Hakem heyetlerine dilekçe yağdığını anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Malum, fahiş fiyat artışları tüketicileri Alo 175’i aramaya ve mobil uygulama HFA-Bildirim kanalıyla Ticaret Bakanlığı’na ihbarlarda bulunmaya itiyor. İhbarların ardından da tüketici hakem heyetleri devreye giriyor. Ve vurguncu firmalara, yapılanmalara karşı savaşan tüketicilere peş peşe müjdeli haberler geliyor. Bu haberleri almak için zahmetlere katlanmıyor, ödeme yapmıyorsunuz.”