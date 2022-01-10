Hakem heyetleri, 870 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü

Ticaret Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre hakem heyetleri, tüketici ile satıcı ya da tedarikçi karşı karşıya geldiğinde devreye giriyor.

Başvuru adedi artıyor

Adil ve hızlı karar alan, yargının iş yükünü hafifleten bu heyetlere 2021’de yapılan başvuru sayısı 537 bin 479’u buldu. Geçen yıl ele alınan uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52’si tüketici lehine sonuçlandı. Hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunulması için Tüketici Bilgi Sistemi oluşturuldu. Bu sistem sayesinde karar aşamasına kadar tüm süreçler izleniyor.

Covid-19’un da etkisiyle e-Devlet üzerinden başvurularda artış görüldü. Tüketiciden hakem heyetlerine 2021 yılında e-Devlet üzerinden 296 bin 675 elektronik başvuru geldi. Geçen yıl başvuruların yaklaşık yüzde 55’i e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Başvuruların ürün ve hizmet bazında sıralamasında yüzde 9.5’le ilk sırada ‘internet abonelikleri’ yer aldı. Bunu yüzde 7.1’le ‘ayakkabı’, yüzde 6.8’le ‘cep telefonu’, yüzde 5.3’le ‘kredi kartı üyelik ücreti’, yüzde 3.7’yle ‘mobilya’ ve yüzde 3.4’le ‘GSM aboneliği’ takip etti.

Perakende ticaret bir numarada

Sektör bazında değerlendirilmesine göre ise yüzde 46.3’le ‘perakende ticaret’ başı çekti. Bunu yüzde 18.3’le ‘abonelik hizmetleri’ ve yüzde 13’le ‘finansal hizmetler’ izledi.

Hakem heyetleri, 2021’de vatandaşlardan gelen başvurular üzerine yaklaşık 870 milyon lira değerinde uyuşmazlığı ele aldı.