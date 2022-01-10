  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hakem heyetleri, 870 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü
Ekonomi

Hakem heyetleri, 870 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü

Hakem heyetleri, 2021’de gelen tüketiciden gelen başvurular üzerine yaklaşık 870 milyon lira değerinde uyuşmazlığı ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 20:29:00 -
Hakem heyetleri, 870 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü

Ticaret Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre hakem heyetleri, tüketici ile satıcı ya da tedarikçi karşı karşıya geldiğinde devreye giriyor.

Başvuru adedi artıyor

Adil ve hızlı karar alan, yargının iş yükünü hafifleten bu heyetlere 2021’de yapılan başvuru sayısı 537 bin 479’u buldu. Geçen yıl ele alınan uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 52’si tüketici lehine sonuçlandı. Hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunulması için Tüketici Bilgi Sistemi oluşturuldu. Bu sistem sayesinde karar aşamasına kadar tüm süreçler izleniyor.
Covid-19’un da etkisiyle e-Devlet üzerinden başvurularda artış görüldü. Tüketiciden hakem heyetlerine 2021 yılında e-Devlet üzerinden 296 bin 675 elektronik başvuru geldi. Geçen yıl başvuruların yaklaşık yüzde 55’i e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Başvuruların ürün ve hizmet bazında sıralamasında yüzde 9.5’le ilk sırada ‘internet abonelikleri’ yer aldı. Bunu yüzde 7.1’le ‘ayakkabı’, yüzde 6.8’le ‘cep telefonu’, yüzde 5.3’le ‘kredi kartı üyelik ücreti’, yüzde 3.7’yle ‘mobilya’ ve yüzde 3.4’le ‘GSM aboneliği’ takip etti.

Perakende ticaret bir numarada

Sektör bazında değerlendirilmesine göre ise yüzde 46.3’le ‘perakende ticaret’ başı çekti. Bunu yüzde 18.3’le ‘abonelik hizmetleri’ ve yüzde 13’le ‘finansal hizmetler’ izledi.
Hakem heyetleri, 2021’de vatandaşlardan gelen başvurular üzerine yaklaşık 870 milyon lira değerinde uyuşmazlığı ele aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay