Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

TBMM Genel Kurulu büyük bir skandala sahne oldu. CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya açık açık hakaret etti. Ağzı lağım kokan Ösen, Leyla Şahin Usta’ya yönelik, “Kenar mahalle dilberi” dedi. Meclis tutanağına girmeyen bu ifadeler büyük tepki çekti.

Gereken cevabı verdik

Yaşananların ardından AK Partili Usta, Yeni Akit’e konuştu. AK Partili milletvekili, CHP’nin bir asırdır zihniyetinin değişmediğini vurguladı.

Siyasete yakışan bir üslup kullanmadıklarını aktaran Usta, “Açıkçası değişmediklerini görüyorum. Hâlâ üstenci bir tavırla hareket ediyorlar. Saygısız bir üslupla hem memlekete zarar veriyorlar hem de siyasete asla yakışmayacak bir dil kullanıyorlar. Biz elbette onların bu üslubuna karşı gereken cevabı verdik. Ancak bu tür tutumların tekrar etmemesi için, bu kişilerin kimlerle, neyle ve nasıl bir hayat yaşadıklarını bir an önce kabul edip öğrenmeleri gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Eğer bu bir siyasi partiyse, bildiğimiz CHP ise ve kadın haklarını hararetle savunduğunu iddia eden bir CHP’den bahsediyorsak ya genel başkanları ya da bizzat kendisi kamuoyundan özür dilemesi gerekir” ifadelerini kullandı.