  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump’tan Epstein rezilliğine akılalmaz savunma: Sapkın geçmişini normalleştirmeye çalıştı

7 gün 24 saat kullanılabilecek! Başkent Ankara’ya bir müjde daha

Milyonlarca lira para son anda kurtarıldı! Emniyet uyarıyor 'duymadık' demeyin

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi! Darısı Türkiye'ye
Siyaset Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi
Siyaset

Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hakarete uğrayan Leyla Şahin Usta Akit’e konuştu: CHP’nin zihniyeti 1 asırdır değişmedi

Partisinin ahlaki çürümüşlüğünü gözler önüne seren CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya ağza alınmayacak sözler sarf etmişti. CHP’li Ösen’in ahlaksız ifadelerle saldırdığı AK Partili Leyla Şahin Usta, Akit’e konuştu.

 yeniakit.com.tr  

TBMM Genel Kurulu büyük bir skandala sahne oldu. CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya açık açık hakaret etti. Ağzı lağım kokan Ösen, Leyla Şahin Usta’ya yönelik, “Kenar mahalle dilberi” dedi. Meclis tutanağına girmeyen bu ifadeler büyük tepki çekti.

Gereken cevabı verdik

Yaşananların ardından AK Partili Usta, Yeni Akit’e konuştu. AK Partili milletvekili, CHP’nin bir asırdır zihniyetinin değişmediğini vurguladı.

 

Siyasete yakışan bir üslup kullanmadıklarını aktaran Usta, “Açıkçası değişmediklerini görüyorum. Hâlâ üstenci bir tavırla hareket ediyorlar. Saygısız bir üslupla hem memlekete zarar veriyorlar hem de siyasete asla yakışmayacak bir dil kullanıyorlar. Biz elbette onların bu üslubuna karşı gereken cevabı verdik. Ancak bu tür tutumların tekrar etmemesi için, bu kişilerin kimlerle, neyle ve nasıl bir hayat yaşadıklarını bir an önce kabul edip öğrenmeleri gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Eğer bu bir siyasi partiyse, bildiğimiz CHP ise ve kadın haklarını hararetle savunduğunu iddia eden bir CHP’den bahsediyorsak ya genel başkanları ya da bizzat kendisi kamuoyundan özür dilemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi
Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi

Siyaset

Tuncay Özkan adeta irin kusmuştu!.. AK Parti’den ‘Leyla Şahin Usta’ açıklaması geldi

CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret
CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret

Gündem

CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23