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Gündem Hakaret üstüne hakaretlere dayanamadı Alpay Özalan terör sevicisi Ahmet Şık’a haysiyet dersi veriyor
Gündem

Hakaret üstüne hakaretlere dayanamadı Alpay Özalan terör sevicisi Ahmet Şık’a haysiyet dersi veriyor

Yeniakit Publisher
2024-08-16 15:44:00 - 2024-08-16 15:50:24

Mecliste AK Parti'li vekillere yönelik "haysiyetsizler" şeklinde hakaret eden DEM Partili terör sevici Ahmet Şık'a, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan sert bir yanıt geldi. Özalan, Şık'ın bu hakaretlerine karşılık meclis kürsüsüne gelerek, terör sevicisi olarak nitelendirdiği Ahmet Şık'a hayatının dersini verdi. Özalan, Şık'ın bu sözlerine dayanamadı, kendisi bir yumrukla yere serdi.

Katil teröristin avukatlığını yapan Ahmet Şık, kürsüye çıkarak "Sözü hiç uzatmayacağım. Sizde hiç utanma yok, haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya kes sesini be kes sesini" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKPC'li teröristlere geçmişte kalkan olan TİP vekili Ahmet Şık, TBMM'de haysiyet dersi vermeye kalkışınca ortalık karıştı.

Şık'ın sözleri sonrası AK Parti cephesinden haklı tepkiler gelince Meclis Genel Kurulu bir anda karıştı. Mecliste AK Parti'li vekillere yönelik "haysiyetsizler" şeklinde hakaret eden DEM Partili Ahmet Şık, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan sert bir yanıt aldı. Özalan, Şık'ın bu hakaretlerine karşılık meclis kürsüsüne gelerek, "terör sevici Ahmet Şık'ı bir yumrukla yere serdi.Tartışma, Özalan'ın Şık'a müdahalesi ile daha da alevlendi. Özalan’ın bu çıkışı, sosyal medyada "helal olsun" yorumlarıyla tebrik edildi.

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Yorumlar

Kemalist Çarşılı

IZMIR'IN YUZ KARASI BU SEREFSIZ HALA BESIKTAS UYESISIYLE YAZIKLAR OLSUN BESIKTAS YONETMINE !!!

Malatyalı

eline sağlık Alpay bunlar lafta anlamaz
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