Hakaret üstüne hakaretlere dayanamadı Alpay Özalan terör sevicisi Ahmet Şık’a haysiyet dersi veriyor

Şık'ın sözleri sonrası AK Parti cephesinden haklı tepkiler gelince Meclis Genel Kurulu bir anda karıştı. Mecliste AK Parti'li vekillere yönelik "haysiyetsizler" şeklinde hakaret eden DEM Partili Ahmet Şık, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'dan sert bir yanıt aldı. Özalan, Şık'ın bu hakaretlerine karşılık meclis kürsüsüne gelerek, "terör sevici Ahmet Şık'ı bir yumrukla yere serdi.Tartışma, Özalan'ın Şık'a müdahalesi ile daha da alevlendi. Özalan’ın bu çıkışı, sosyal medyada "helal olsun" yorumlarıyla tebrik edildi.