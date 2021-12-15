Hakan'ın kimliğinin açığa çıkması an meselesi!

Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha’yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap’tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir. Vahap’ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan’a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir’in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.