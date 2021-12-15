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Medya Hakan'ın kimliğinin açığa çıkması an meselesi!
Medya

Hakan'ın kimliğinin açığa çıkması an meselesi!

Züleyha hastanede yaşam savaşı verirken Hakan yanından bir an olsun ayrılmaz. Züleyha’yı vuranın kim olduğunu ortaya çıkarmak için canını dişine takan Hakan, Vahap’tan şüphelenir ve onun saklandığı kulübeyi ateşe verir. Vahap’ın tüm planlarını alt üst etmesi üzerine Abdülkadir, Hakan’a neden zarar vermediğini açıklamak zorunda kalır. Abdülkadir’in büyük sırrı Vahap üzerinde şok etkisi yaratır.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 20:51:00 -

Züleyha’nın vurulduğunu öğrenen Fikret hastaneye koşar. Fikret, Hakan’dan hesap sormaya kalkınca Lütfiye, Fikret’i durdurur. Betül, Fikret’in ilgisizliğine gönül koyarken, Züleyha’nın Hakan’la nişanlandığını hastanede öğrenen Fikret hayal kırıklığı yaşar.

Hakan yolun sonuna yaklaşıyor

Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ortaya çıkan iddia Çukurova’yı karıştırır. Hakan’ın gerçek kimliğinin açığa çıkması an meselesi haline gelir. Elinde Hakan’ın fotoğrafının olduğunu söyleyen gazeteci televizyona çıkıp Hakan Gümüşoğlu ile ilgili tüm bildiklerini açıklayacağını söyler. Konak ahalisi ekran başında Hakan Gümüşoğlu’nun fotoğrafını beklerken, Hakan geçmişinden kaçamayacağını anlar.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ yeni bölümüyle perşembe 20.00’de atv’de.

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