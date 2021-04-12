Hakan Ural'ı hedef almıştı... Aysun Kayacı'nın ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı!

Halka tepeden bakan Laikçi zihniyetin temsilcisi Aysun Kayacı, yıllar önce NTV'de ekrana gelen bir programda "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba" diyerek tepki toplamıştı.

Hakan Ural'ı hedef aldı

Son olarak Aysun Kayacı, Kanal İstanbul'u savunan ve "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, bugün bu rakam 50 bini, 2023 de bu rakamın 86 bini geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 milyar dolar üstü kaybımız var" dieyn Hakan Ural'ı hedef aldı.

Kayacı, sosyal medya hesabı Hakan Ural için kullandı. Kayacı, "Hakan Ural'la benim oyum bir mi şimdi?" dediği tweeti tepki çekti.

Aysun Kayacı'nın Türkiye'yi terk ettiği öğrenildi

2000'li yıllarda vücudunu teşhir ederek mankenliğe başlayarak ünlü olan ve ardından oyunculuk da yapan Aysun Kayacı'nın Türkiye'yi terk ettiği ve Londra'ya yerleştiği öğrenildi.

Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen 41 yaşındaki Aysun Kayacı'nın bankacı eşi Efe Kapancı ile birlikte Dubai-Londra arası mekik dokuduğu öğrenildi.