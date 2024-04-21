Hakan Ural’dan eleştirilere olay cevaplar! “Ölürüm de Erdoğan’ı satmam”
Döner fiyatları hakkındaki açıklamalarının ardından AK Parti’ye verdiği destek nedeniyle memleket muhaliflerinin linç girişimine maruz kalan Hakan Ural, “Tek başıma ben de kalsam Tayyip Bey'in yanından ayrılmam boşa benzin yakmasınlar” dedi.
Geçtiğimiz günlerde döner fiyatları hakkında konuşan Hakan Ural, fahiş fiyata yemek satışı yapan mekanları eleştirmişti. Söz konusu sözlerinin ardından hükümeti hedef alan muhalifler, Ural’a ekonomi üzerinden tepki göstermişti.
Döner fiyatı eleştirisi gündem olan Hakan Ural kendisine yüklenenlere seslendi:
- “Murat Kurum'u destekledim rahat kazanması gerekiyor dedim bunu vaatleriyle gerekçelendirdim. Murat Kurum kaybetti İstanbul'da karşı tarafı tebrik ettim.”
- “Altılı masa sürecinde muhalefet yüzde 60'la geleceğiz diyordu. Genel seçimlerden sonra hiç kimsenin beni tebrik ettiğini görmedim.”
- “Tek başıma ben de kalsam Tayyip Bey'in yanından ayrılmam boşa benzin yakmasınlar.”
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