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Medya Hakan Ural sağlık durumu nasıl?
Medya

Hakan Ural sağlık durumu nasıl?

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu? Bir süredir ekranlara olmayan Hakan Ural’ın hastalığı ve sağlık durumu merak edilmeye başlandı. Sosyal medyadan paylaşım yapan ve takipçilerinden dua isteyen Ural’ın durumuyla ilgili bir açıklama olup olmadığı merak konusu. Peki, Hakan Ural’ın durumu nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:20:00 -
Hakan Ural sağlık durumu nasıl?

Geçmiş yıllarda oyunculuk yapan son senelerde ise gündeme dair değerlendirmeler yapılan bir programda yorumcu olan Hakan Ural bir süredir ekranlarda yer almıyor. Sağlık sorunları sebebiyle ekranlara çıkmayan Ural’ın durumu merak ediliyor.

Hakan Ural sağlık durumu nasıl?

Bir süredir ekranlarda olmayan Hakan Ural, sağlık sorunları yaşıyor. Hakan Ural, “'Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat Allah’ın izni ile çok iyiyim. Arayan soran tüm dost arkadaşlara teşekkür ederim. Her işte bir hayır vardır. Allah'tan bir mani olmazsa pazartesi beraberiz. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar” paylaşımında bulundu.

Söz konusu paylaşımının ardından Hakan Ural hayranlarından dua istedi. Durumunun biraz kötüleştiğini ifade eden Ural paylaşımında, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

 

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?
Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

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Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

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