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Medya Hakan Ural acı haberi canlı yayında aldı
Medya

Hakan Ural acı haberi canlı yayında aldı

Oyuncu ve yorumcu Hakan Ural, bugünkü canlı yayınında dayısı Cahit Çubukçu'nun ölüm haberini aldı. Aldığı haber karşısında yıkılan Ural, sosyal medya hesabından acısını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 15:50:00 -
Hakan Ural acı haberi canlı yayında aldı

Yorumlarıyla adından söz ettiren oyuncu ve yorumcu Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu hayatını kaybetti. Ural, dayısının acı haberini canlı yayın yaptığı esnada aldı.

"Yayın esnasında vefat haberini aldım"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Hakan Ural, yaşadığı acıyı da takipçileriyle paylaştı.

Dayısıyla fotoğrafını paylaşan Ural, "Bugün yayın esnasında dayımın vefat haberini aldım maalesef mekanı cennet olsun Cahit Çubukçu" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vejo

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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