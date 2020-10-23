Hakan Şükür’ün babası için 15 yıl hapis istendi
Firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada cumhuriyet savcısı, Şükür’ün ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 2 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.