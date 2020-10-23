  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakan Şükür’ün babası için 15 yıl hapis istendi
Gündem

Hakan Şükür’ün babası için 15 yıl hapis istendi

Firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada cumhuriyet savcısı, Şükür’ün ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan 2 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:36:00 -
Hakan Şükür’ün babası için 15 yıl hapis istendi

Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'
Medya

EDHO'da 'yeni Polat Alemdar'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alparslan karakterini oynayan Yunus Emre Yıldırımer için "Türkiye'nin yeni Polat Alemdar'ı" yakıştır..
‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!
Gündem

‘Milliyetçiyiz’ diye çıktıkları yolda savruldukça savruluyorlar… İyi Parti üçüncü ittifakı açıkladı!

Milliyetçilik sloganlarıyla yola çıktıktan sonra içine düştüğü kimlik bunalımından çıkamayan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, şimdi de..
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da vakaların artması üzerine Bakan Koca, CHP'li İBB Başkan..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay