Hakan Keleş: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Keleş, karılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncularının elinden geleni yaptığını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarımıza bir galibiyet hediye etmek istiyorduk, üzgünüz. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. İlk yarıda dengeli giden bir oyun, kaçırdığımız pozisyonlar var. Biz de öne geçebilirdik. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Pozisyonlarımız da var. Kazanmak istiyorduk, kaybettik."

Kadrolarına takviyeler yapacaklarını belirten Keleş, "8'ine kadar transfer için süremiz var. Anlaştığımız oyuncular var. 3 tane daha oyuncu alacağız. Kadro kalitemiz biraz daha iyi olacak. Oyun olarak zaman zaman iyi işler yapık. Bu kadroyla bu işleri yapıyorsak, gelecek takviyelerle daha iyi işler yapacağız. İnansınlar güvensinler bize. 5 maçta 6 puanımız var. Daha fazla olabilirdi. Lig uzun bir maraton ve telafisi var." diye konuştu.