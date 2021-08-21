  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TİHEK'ten 'ayrımcılık suçu' açıklaması
Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü
MSB: Kabil'de tahliye işlemleri devam ediliyor
“Toplumda neler oluyor?” diye soran yok mu? Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü!
Spor Hakan, Inter'de süper başladı
Spor

Hakan, Inter'de süper başladı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e 3 yıllık imza atan Hakan Çalhanoğlu, takımının Genoa’yı 4-0 yendikleri maçta 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 21:26:00 -
Hakan, Inter'de süper başladı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e 3 yıllık imza atan Hakan Çalhanoğlu, takımının Genoa’yı 4-0 yendikleri maçta 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. 4 yıl Milan forması giydikten sonra Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, sezona harika bir başlangıç yaptı. Maçın 6. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında kafayı vuran Milan Skriniar durumu 1-0'a getirirken milli futbolcu ilk asistini yaptı. Bu golden 8 dakika sonra sahneye çıkan Hakan, bu kez ağları kendi sarsarak takımını 2-0 öne geçirdi.
İtalya’nın son şampiyonu İnter, Vidal’ın 74. dakikada attığı golle farkı üçe taşıdı. 88. dakikada Dzeko skoru ilan etti: 4-0
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise 77. dakikada oyundan çıkarak yerini Martin Satriano’ya bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay