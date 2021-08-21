Hakan, Inter'de süper başladı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e 3 yıllık imza atan Hakan Çalhanoğlu, takımının Genoa’yı 4-0 yendikleri maçta 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. 4 yıl Milan forması giydikten sonra Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, sezona harika bir başlangıç yaptı. Maçın 6. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında kafayı vuran Milan Skriniar durumu 1-0'a getirirken milli futbolcu ilk asistini yaptı. Bu golden 8 dakika sonra sahneye çıkan Hakan, bu kez ağları kendi sarsarak takımını 2-0 öne geçirdi.

İtalya’nın son şampiyonu İnter, Vidal’ın 74. dakikada attığı golle farkı üçe taşıdı. 88. dakikada Dzeko skoru ilan etti: 4-0

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise 77. dakikada oyundan çıkarak yerini Martin Satriano’ya bıraktı.