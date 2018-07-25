Hakan Han Özcan kimdir? AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan mı oldu?

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara, Afyonkarahisar ve Artvin il başkanlıklarına atama yapıldığını bildirdi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan atandı. Peki Hakan Han Özcan kimdir?

1983 yılında Gölbaşı Bezirhanede doğan Hakan Han ÖZCAN ilköğrenimini Aydınlıkevler İlk Öğretim okulunda, lise öğrenimini ise Tevfik İleri İmam Hatip Lisesinde gördü. Yüksek öğrenemini Mısır’ın başkenti Kahire’de tamamladı.

Hakan Han Özcan siyasetçi bir aileden yetişip, aktif siyaset hayatına Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. Gölbaşı İlçe Koordinatörü olarak Gençlik Kolları ilçe yapılandırılmasında etkin rol oynadı.

Siyasi hayatına Ekonomik ve Mali İşler Başkanı olarak devam etti. Teşkilat Başkanlığı görevinin akabinde 2 Mart 2008 tarihinde gerçekleşen Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları 2.Olağan Kongresinde Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı olarak seçildi.2009 Yerel Seçimlerde Gölbaşı ilçemizden Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçildi. Bir çok önemli STK larda yönetim düzeyinde görev almaktadır. Akaryakıt ve Nakliyat sektöründe Ticaretle uğraşan Hakan Han ÖZCAN evli ve üç çocuk babasıdır; iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.