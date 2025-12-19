  • İSTANBUL
Gündem Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Gündem

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG’ye ‘sabrımız tükeniyor’ uyarısı yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet etti.

Çandar, Meclis’teki konuşmasında Hakan Fidan’ın kullandığı dilin Türkiye ve Suriye’deki milyonlarca Kürt’ün kalbini kırdığını iddia ederek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyorum. Dışişleri Bakanı’nıza ayar verin. Dışişleri Bakanı’nın kullandığı dil, yaptığı imalar, üstü kapalı tehditler Türkiye’de ve Suriye’de her yerde milyonlarca Kürt’ün kalbini kırıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Hep beraber yazmaya başlayacağız’ dediği destanın yazılmasını imkansız hale getiriyor.”

2
Yorumlar

Yorumlar

Muhbiri Sadık

Kim kiminle görün Cengiz Candar aslen bir yahudi Kürtlerin oyu ile milletvekili

nerden nereye geldik değilmi

kendini Türk gösteren tabi türkse ankaralı cengiz türklerin hakkını değil kürtlerin hakkını savunuyor ::)9
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
