Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'ye yardım götürmeye çalışan ve dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmek isteyen Sumud Filosu aktivistleri, terör oluşumu İsrail'in korsan saldırısında kaçırılmıştı. Rehin alınan aktivistler arasında Türkler de vardı. Konuya dair açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Bakan Fidan'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz.

Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

Vay vay

Yaptıkları hakaretler yanlarına kaldı yine.
