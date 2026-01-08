Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: SDG’nin teröre veda etmesi gerekiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye yaşananlara ilişkin, "Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor." dedi

Fidan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir.

SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır."

Ayrıntılar gelecek…