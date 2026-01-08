Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: SDG’nin teröre veda etmesi gerekiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan.“SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye yaşananlara ilişkin, "Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor." dedi
Fidan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Halep'te sivil halka yönelik saldırılar SDG'nin gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. SDG, Suriye'nin huzur ve istikrara ulaşmasının önündeki en büyük engeldir.
SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa veda etmesi gerekiyor. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır."
Ayrıntılar gelecek…