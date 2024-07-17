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Gündem Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'yle ne görüştü?
Gündem

Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'yle ne görüştü?

Yeniakit Publisher
2024-07-17 06:32:00 -
Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'yle ne görüştü?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ve Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.

Ayrıca, Bakan Fidan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.
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