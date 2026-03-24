Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu açıklandı

Sakatlık sürecini geride bırakan kaptan Hakan Çalhanoğlu, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kulübü Inter ile sahalara sorunsuz bir dönüş yapan tecrübeli yıldızın, fiziksel ve mental olarak tamamen hazır olması Vincenzo Montella'yı rahatlattı. Orta sahanın liderliğini üstlenecek olan Hakan'ın, Romanya karşısında ilk 11'deki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

A Milli Takım’da Romanya maçı öncesi sevindiren bir gelişme yaşandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun son durumu teknik heyetin yüzünü güldürdü.

SAKATLIĞINI GERİDE BIRAKTI

Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu, Inter’in Fiorentina ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı ve 69 dakika görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun mücadeleyi sorunsuz tamamlaması, sağlık durumunun iyiye gittiğini gösterdi.

 

MONTELLA DERİN NEFES ALDI

Ocak ayından bu yana 12 resmi maçta forma giyemeyen yıldız orta sahanın yeniden sahalara dönmesi, teknik direktör Vincenzo Montella’yı rahatlattı. Hakan’ın hem fiziksel hem de mental olarak hazır hale gelmesi, Romanya maçı öncesinde teknik heyet açısından kritik bir avantaj olarak değerlendirildi.

ROMANYA MAÇINDA 11’E YAKIN

32 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım kampına katıldığı ve Romanya karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkabilecek durumda olduğu belirtildi. Montella’nın oyun planında kilit rol üstlenmesi beklenen Hakan’ın performansı merakla bekleniyor.

 

MERİH YOK, ARAL KADRODAN ÇIKTI

Öte yandan Merih Demiral’ın sakatlığı devam ederken Romanya maçında forma giymesi beklenmiyor. Aral Şimşir ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Galatasaraylı yıldız Hollanda milli takımına seçildi
Galatasaraylı yıldız Hollanda milli takımına seçildi

Spor

Galatasaraylı yıldız Hollanda milli takımına seçildi

A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur?
A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur?

Spor

A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur?

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarında
A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarında

Spor

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarında

A Milli Takım’da Merih Demiral şoku
A Milli Takım’da Merih Demiral şoku

Spor

A Milli Takım’da Merih Demiral şoku

