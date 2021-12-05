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Spor Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden gol attığı maçta Inter, Roma’yı 3-0 yendi
Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden gol attığı maçta Inter, Roma’yı 3-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 16. haftasında Inter, başkent deplasmanında Roma'yı 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:47:00 -
Hakan Çalhanoğlu'nun kornerden gol attığı maçta Inter, Roma’yı 3-0 yendi

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede, şampiyonluk adaylarından Inter ile ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Roma ile karşılaştı.

Müsabakanın 15. dakikasında konuk Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun köşe vuruşundan attığı golle öne geçti. Çalhanoğlu, Serie A’daki bu sezon 5. golünü atmış oldu.

Çalhanoğlu, 24. dakikada da takım arkadaşı Edin Dzeko'ya verdiği gol pasında, Bosna-Hersekli golcü Inter adına 2. golu kaydetti. Roma kalesinde arka arkaya fırsatlar yakalayan Inter, 39. dakikada Denzel Dumfries ile farkı 3'e çıkardı.

İkinci yarıda, Inter’de Hakan Çalhanoğlu 83. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter, zorlu başkent deplasmanından aldığı bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti ve puan tablosunda 38 puanlı lider Milan'ın arkasında yer aldı.

Jose Mourinho yönetiminde lige umutlu başlayan Roma ise ligde bu sezon 7. yenilgisini aldı ve 25 puanla 5. sırada kaldı.

 

 

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