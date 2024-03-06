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Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan güzel haber
Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan güzel haber

Yeniakit Publisher
2024-03-06 19:51:00 -
Hakan Çalhanoğlu'ndan güzel haber

Inter'de sakatlık yaşayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun 9 Mart'taki Bologna maçıyla takıma geri dönmesi bekleniyor.

Inter'de kas gerilmesi sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belli oldu.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter'in Lecce ile oynayacağı maçtan önce sakatlanan milli oyuncunun sakatlık durumunun çok ciddi olmadığı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle takımının son 3 karşılaşmasında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun 9 Mart'taki Bologna maçının kadrosunda yer alması beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile 30 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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