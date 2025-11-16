  • İSTANBUL
Hakan Çalhanoğlu'dan Kurtlar Vadisi açıklaması!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHTEŞEMDİ"

"Bursa'ya teşekkür etmek istiyorum. Isınmadayken Kenan ve Merih ile görüştüm. Çok güzeldi. Kurtlar Vadisi müziğinde tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir görüntüydü. Muhteşemdi."

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"

"Bizim için önemli bir galibiyetti. Herkes 4-0 5-0 bekliyordu ama biz zor maç olacağını biliyorduk. Sarı kart mevzusu var, hocamızla değerlendireceğiz. Hocayla konuşuruz. Playoff maçlarında yer almak istiyoruz. Risk almamak lazım. 1. torbaya girdik. Değerlendireceğiz ve sonrasına bakacağız."

"HER AĞIR MAĞLUBİYET İNSANI DAHA HIRSLI YAPAR"

"Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Gürcistan maçında bunu gösterdik. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk, belki de maçı çok fazlasıyla yaşadık. Olmadı, kabul etmek gerekiyor. Önemli olan 1. torbaya girmekti, bunu başardık."

"BEN BÖYLE BİR ATMOSFERİ İTALYA'DA GÖRMEDİM"

"Dışarıdayken de söyledim. Saha içerisinde ısınırken Kenan'la göz göze geldik. Kurtlar Vadisi bölümü bizi etkiledi. Ben böyle bir atmosferi İtalya’da görmedim. Bugün önemli bir galibiyet aldık. Herkesin 5-0 beklediği maçtı ama biz öyle beklemedik. Sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi bugün. Onlara büyük bir şans yarattırmadık."

"KENDİMİZİ İYİ BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

"Galibiyeti aldık. Şimdi dediğiniz gibi önümüzdeki maç İspanya ve oraya tabi rahat bir şekilde gideceğiz. Kendimizi iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

