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Spor Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı Milan kazandı
Spor

Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı Milan kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 14. haftasında lig lideri Milan, sahasında ağırladığı Lazio’yu son dakikada bulduğu golle 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:26:00 -
Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı Milan kazandı

Ligin iddialı takımlarından lider Milan ve Lazio, Milano'daki San Siro Stadyumu'nda bir araya geldi.

Karşılaşmaya etkin başlayan taraf ev sahibi takım oldu ve Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol pası ile topu ağlara gönderen Ante Rebic ile 10. dakikada 1-0 öne geçti.

17. dakikada Milan'ın penaltı atışını gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahları 2: 2-0 öne geçirdi.

Konuk Lazio'nun 28. dakikada Ciro Immobile'ın penaltı atışında kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermezken, Luis Alberto kaleciden dönen topu tamamladı ve fark 1: 2-1 oldu.

İlk yarı, ev sahibi Milan'ın avantajıyla geçti.

İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Immobile ile dengeleyici golü attı: 2-2.

Karşılamanın son anlarında 90 + 2. Hakan Çalhanoğlu'nun her dakika kullandığı köşe vuruşunda güzelce yükselen Theo Hernandez, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Milan'ı bir kez daha öne geçirdi: 3-2.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol 2 golle 90 dakika oynadığı gecede Milan Lazio'yu 3-2 yendi.

Kırmızı-siyahlar puanlarını 34'e çıkardı ve liderliklerini sürdürdüler. Konuk Lazio ise bu sezon Milan'a karşı 5. mağlubiyetini alarak 21 puanla 8. sırada yer aldı.

Inter, lider Milan'ı takip etmeye devam ediyor

Lider Milan'ın en yakın takipçisi, uzun süredir rakibi olan Inter de Hellas, deplasmanda Verona'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir zafer kazandı. Arka arkaya 7. lig maçını kazanan mavi-siyahlı ekip, puanını 33'e çıkararak lideri 1 puan geride takip etmeye devam etti.

Serie A'nın 14. haftası bu akşamki yarışmalarla tamamlanırken sonuçlar şöyle:

Bologna-Atalanta: 2-2, Napoli-Turin: 1-1, Roma-Cagliari: 3-2, Sampdoria-Sassuolo: 2-3, Spezia-Cenova: 1-2, Udinese-Benevento: 0-2.

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