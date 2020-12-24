Hakan Çalhanoğlu takımını sırtladı
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan konuk ettiği Lazio'yu mağlup etti. Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu takımına büyük katkı sağladı.
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan evinde Lazio'yu konuk etti. San Siro'da oynanan maça iyi başlayan Milano ekibi 10. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Ante Rebic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı siyahlı ekip hızını kesmedi ve 7 dakika sonra penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Oyunda dengeyi sağlayan Lazio 27. dakikada Luis Alberto ile eşitliği yakaladı.
Dakikalar 32'ye geldiğinde Correa sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriç bu dakikada oyuna girdi.
İlk yarı Milan'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
59. dakikada Milinkovic-Savic'in asistinde Ciro Immobile eşitliği sağlayan golü kaydetti. Karşılaşmanın son dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Theo Hernandez skoru belirleyen golü attı. Maçı 3-2 kazanan Milan 34 puanla liderliğini sürdürdü. 21 puanda kalan Lazio ise haftayı 8. sırada tamamladı.
Öte yandan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu bu sezon oynadığı 20 maçta 6 gol ve 9 asist katkısı yaptı.