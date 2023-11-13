  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hakan Çalhanoğlu, Serie A tarihine geçti
Spor

Hakan Çalhanoğlu, Serie A tarihine geçti

Yeniakit Publisher
2023-11-13 16:07:00 - 2023-11-13 16:10:56
Hakan Çalhanoğlu, Serie A tarihine geçti

İtalya Serie A'nın 12. haftasında oynanan Inter-Frosinone maçında 1 gol kaydeden Hakan Çalhanoğlu, toplam 37 gole ulaşarak Serie A'da forma giyen en golcü Türk futbolcu oldu.

İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni bir rekora imza attı.

Ligin 12. haftasında oynanan ve Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Frosinone maçında penaltıdan takımının ikinci golünü kaydeden Hakan, 37 golle Serie A tarihinde en fazla gol atan Türk oyuncu oldu. 29 yaşındaki milli yıldız, 36 gollü Şükrü Gülesin'i geride bıraktı.

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Hakan, "Serie A’da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu sonuçla ligde üst üstte dördüncü galibiyetini alan Inter, puanını 31'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Hakan Çalhanoğlu, Köksal Baba'yı ziyaret etti
Hakan Çalhanoğlu, Köksal Baba'yı ziyaret etti

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Çalhanoğlu, Köksal Baba'yı ziyaret etti

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu takımı resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu takımı resmen açıkladı

Spor

Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'de tuttuğu takımı resmen açıkladı

Hakan Çalhanoğlu, Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi
Hakan Çalhanoğlu, Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi

Spor

Hakan Çalhanoğlu, Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi

Flaş gelişme... Hakan Çalhanoğlu, kupa için İstanbul'a geliyor... Ortalık fena karışacak!
Flaş gelişme... Hakan Çalhanoğlu, kupa için İstanbul'a geliyor... Ortalık fena karışacak!

Spor

Flaş gelişme... Hakan Çalhanoğlu, kupa için İstanbul'a geliyor... Ortalık fena karışacak!

5 yıl daha Inter’de
5 yıl daha Inter’de

Spor

5 yıl daha Inter’de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23