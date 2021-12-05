Hakan Çalhanoğlu kornerden gol attı
İtalya Serie A 16. Haftada Inter Roma maçında A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golü damga vurdu.
İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Inter evinde Roma'yı ağırladı. A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmada attığı gol ise geceye damgasını vurdu. Dakikalar 15'i gösterirken tecrübeli orta saha oyuncusu köşe vuruşu için topun başına geçti. Çalhanoğlu'nun doğrudan kaleye yönelen topu ağlarla buluşurken, başarılı yıldız birbirinden güzel gollerine bir yenisini daha eklemiş oldu.