Hakan Çalhanoğlu karınca misali sezonunu açtı: lira ödenecek! Güncel olarak takımda havalar iyi dip yapmadı

İtalya Ligi'nde Inter ile fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu transferde gündemden düşmüyor. Milano ekibinde sergilediği performansla adeta gözlerin pasını silen milli orta saha oyuncusunun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için büyük bir aşama kaydetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU, PREMIER LİG'E DOĞRU

Çizme'de toplamda 7'nci sezonunu geçiren Hakan Çalhanoğlu bu sezona da damga vurmayı başardı. Lacivert-siyahlı ekipte 3'üncü sezonunu geçiren milli oyuncu adını şimdiden kulüp tarihine yazdırmayı başardı. Inter'de ortaya koyduğu performansla birçok dev kulübü peşine takan Hakan'a bu kez Liverpool talip oldu. İngiliz basınında yer alan haberinin detaylarında; Liverpool ile Inter'in kısa sürede anlaşabileceği ve 30 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde İngiliz ekibine imza atabileceği kaydedildi.

TARİHE GEÇECEK BONSERVİS

Liverpool'un Hakan Çalhanoğlu için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Inter'in ise 60 milyon euroda ısrar ettiği ancak tarafların ortay yolda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Eğer transfer belirtilen rakamlarda gerçekleşirse Hakan Çalhanoğlu en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk oyuncu olarak tarihe geçecek.

INTER RAKAMLARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla tüm kulvarlarda 121 maça çıktı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda 23 gol ve 24 asist üretmeyi başardı.