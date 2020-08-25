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Spor Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi
Spor

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:33:35 -
Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da temmuz ayının en iyi oyuncusu seçildi

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, temmuz ayının futbolcusu seçildi.

Milan kulübü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hakan Çalhanoğlu'nun temmuz ayında gösterdiği performansla Futbolcular Birliği tarafından her ay verilen "Ayın futbolcusu ödülü"ne layık görüldüğü belirtildi.

Milli oyuncu, ödülünü yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan takımının ilk antrenmanı öncesinde aldı.

Çalhanoğlu'nun ödülünü alırken Milan’ın eski efsane kaptanlarından idari direktör Paolo Maldini ile şakalaştığı görüldü.

Hakan Çalhanoğlu, 2019-2020 sezonunda toplamda 11 gollük performans gösterirken, 5 golü sadece temmuz ayında oynanan maçlarda kaydetmişti.

Çalhanoğlu, bu performansıyla Milan'da en golcü sezonunu geçirirken, takımı Milan'ın da özellikle pandemi nedeniyle verilen ardından ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle hiç yenilgi almamasında büyük rol oynamıştı.

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