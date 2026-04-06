Hakan Çalhanoğlu formunda! Roma'yı farklı yendiler
Serie A’da zirve yarışını sürdüren Inter, sahasında konuk ettiği Roma’yı 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da fileleri havalandırarak gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.
İtalya Serie A’nın 31. haftasında lider Inter, taraftarı önünde Roma’yı ağırladı. Mücadeleye etkili başlayan Milano ekibi, rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak sahadan 5-2’lik net galibiyetle ayrıldı.
Ligin 31. hafta mücadelesinde Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 1 ve 52. dakikalarda Lautaro Martinez, 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella attı.
Başkent temsilcisinin golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu 67 dakika, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye çıkarırken, Roma 54 puanda kaldı.