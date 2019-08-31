Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan adına bu sezonun ilk golünü attığı maçta, kırmızı-siyahlılar, Brescia’yı 1-0 yendi

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, ligin 2. haftasında konuk ettiği Brescia’yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun attığı golle yendi.

Milano'daki San Siro Stadı’nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında gelişen Milan atağında Suso sağdan ortaladı, Hakan Çalhanoğlu da müsait durumda yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, milli futbolcunun golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetiyle ayrıldı.

Milan'a galibiyeti getiren golü atan Hakan Çalhanoğlu, 65.dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.

Bu skorla Milan, geçen hafta Udinese karşısında aldığı yenilgiyle başladığı yeni sezondaki ilk galibiyetini almış oldu. Bu arada, Milan kale arkası tribünü, lösemi hastalığıyla mücadele eden eski teknik direktörleri Sinisa Mihajlovic'i unutmayarak, "En önemli mücadeleni kazanacaksın" pankartıyla destek verdi.

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