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Spor Hakan Çalhanoğlu anlaştığı takımı duyurdu: Salı günü sözleşme imzalayacağım
Spor

Hakan Çalhanoğlu anlaştığı takımı duyurdu: Salı günü sözleşme imzalayacağım

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:57:00 -
Hakan Çalhanoğlu anlaştığı takımı duyurdu: Salı günü sözleşme imzalayacağım

İtalya Serie A ekibi Milan'la başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Çizme'nin diğer güçlü ekibi İnter ile anlaştığını açıkladı.

"Salı günü sözleşme imzalayacağım"

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini bildiren TRT SPOR Roma muhabiri Dündar Keşaplı, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğunu ifade etti.

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