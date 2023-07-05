  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Madımak istismarcısı solculara şamar! ‘Ver oradan acılı kebap’

Geleceğin petrolü için Türkiye'ye çok önemli çağrı: Bu çok kritik! Hemen oraya katılmak lazım

Yunanistan şok içinde şok yaşıyor! Suudi Arabistan Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu

15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek istiyorlardı! Bakın sonra ne oldu?

Ev sahipleri üzülecek! Fahiş kiralara kalıcı çözüm

Tanju Özcan 'değişim' yürüyüşünde böyle dans etti: Güle oynaya geliyoruz

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çipras kadar olamadı

Yapımları hızla sürüyor! İşte yeni örnek deprem konutları

Bayraktar TB2 SİHA'ları düşürmek için sistem üretmeye başladılar! Resmen duyurdular

İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor
Spor Hakan Çalhanoğlu, 5 yıl daha Inter’de
Spor

Hakan Çalhanoğlu, 5 yıl daha Inter’de

Yeniakit Publisher
2023-07-05 19:14:00 -
Hakan Çalhanoğlu, 5 yıl daha Inter’de

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesini 2027’ye kadar uzattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme yeniledi.

İtalyan ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “FC Internazionale Milano, Hakan Çalhanoğlu’nun kulüpteki kalış süresini uzatmak için anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı” denildi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla bu sezon 49 resmi maçta 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23