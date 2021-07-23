Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav nereli? Hakan Boyav kaç yaşında? Hakan Boyav nerede oynuyor?

Hakan Boyav, Kurtlar Vadisi dizisinde Kara karekterini oynayan ve son olarak da Payitaht Abdülhamid dizisinde “Mahmut Paşa” karakterini canlandıran Hakan Boyav, Teşkilat dizisinin kadrosuna katıldığı açıklandı. Peki Hakan Boyav kimdir? Hakan Boyav nereli? Hakan Boyav kaç yaşında? Hakan Boyav hangi dizilerde oynadı?

Hakan Boyav kimdir?

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. İzmir, Bornova’daki Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'ni 1974 yılında tamamladı. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin'den mezun oldu.

1988'de Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na ataması yapılarak kadrolu tiyatrocu olarak göreve başladı. 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1993 yılında AntalyaDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu ve 2003 yılına kadar orada çalıştı. 2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosuna tayin oldu. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'nun kadrolu sanatçısıdır

2002 yılından bu yana çeşitli sinema ve televizyon dizi filmlerinde oynamaktadır. Boyav, ayrıca profesyonel olarak karikatür sanatı ile de ilgilenmektedir. Bu alanda iki kişisel sergisi vardır. Bir albümü, ulusal ve uluslararası birçok ödülü ve adaylıkları bulunmaktadır.

Hakan Boyav, bugüne kadar birçok oyun yönetmiş ve oyunlarda rol almıştır. Sinema kariyerini de 2004 yılında başlayan oyuncunun ilk dizi deneyimi ise 2002 yılında Asmalı Konakdizisi ile yapmıştır. Sonrasında Hırsız Polis, Gece Gündüz, Hanımın Çiftliği ve Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde rol almıştır.

2014 yılında “Beyaz Karanfil” adlı dizide Ali Sürmeli, Kenan Çoban ile birlikte başrolde oynadı.

2017'de yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Payitaht "Abdülhamid"" dizisinde Abdülhamit II'yi Bülent İnal canlandırdı. Dizide diğer rollerde Özlem Conker, Saygın Soysal, Hakan Boyav, Umut Kurt, Ezgi Eyüboğlu, Selen Öztürk gibi oyuncular rol almıştır.

Hakan Boyav'ın yönettiği tiyatro oyunları

2011 - At : Julius Gyula Hay - istanbul Devlet Tiyatrosu

2010 - Matruşka (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - (Adana Devlet Tiyarosu)

2009 - Mısery/ölüm kitabı : Stephen KingSimon Mooreö - (Adana Devlet Tiyatrosu)

2009 - Rezervuar Kanişleri : Bülent Usta - (İzmir Devlet Tiyatrosu)

2008 - Ayyar Hamza : Ali Bey - (Ankara Devlet TiyatrosuVan Devlet Tiyatrosu)

2007 - Gergedan : Eugene İonesco - (Antalya Devlet Tiyatrosu)

2006 - İnishmore'un Yüzbaşısı (Kedi) : Martin McDonagh - (Van Devlet Tiyatrosu)

2006 - Ada : Athol Fugard - (Antalya Devlet Tiyatrosu)

2005 - Şahane Düğün : Robin Hawdon - (Konya Devlet Tiyatrosu)

2005 - Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol - (Erzurum Devlet Tiyatrosu)

2004 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - (Van Devlet Tiyatrosu)

2002 - Umut cinayeti : Burak Mikayil Uçar - (Ankara Devlet Tiyatrosu)

1999 - Gergedan (oyun) : Eugene İonesco - (Ankara Devlet Tiyatrosu)

1990 - Şişedeki Balık - (Diyarbakır Devlet Tiyatrosu)

1987 - Çiçek Çölü : Hakan Boyav - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları

Hakan Boyav'ın oynadığı tiyatro oyunları

2003 - Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 - Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim - Nihat Genç - Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 - Git Gel Dolap : Woody Allen : Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 - Aşk Öldürür : Vladimir Volkoff - Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 - At : Julius Gyula Hay - Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 - Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Gılgameş : Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Budala : Fyodor DostoyevskiSimon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 - The Got “Final” : Woody Allen : Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 - İyi (Good) : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 - Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Antalya Devlet Tiyatrosu

1990 - Şişedeki Balık - (Diyarbakır Devlet Tiyatrosu)

1988 - Ayyar Hamza : Ali Bey - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Hakan Boyav'ın oynadığı diziler hangileri

2017 - Payitaht Abdülhamid (Mahmud Celaledddin Paşa)(TV Dizisi)

2016 - Kış Güneşi (Kadim)(TV Dizisi)

2016 - Kehribar (TV Dizisi)

2014 - Beyaz Karanfil (Salih) (TV Dizisi)

2012 - Açlığa Doymak (Dursun) (Sinema Filmi)

2011 - Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Dönek Hüsam) (Sinema Filmi)

2011 - 2014 Kurtlar Vadisi Pusu (Kara) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Hanımın Çiftliği (Berber Reşit) (TV Dizisi)

2009 - Ejder Kapanı (Adli Muhabir) (Sinema Filmi)

2009 - Black Field (Türk) (Sinema Filmi)

2008 - Vali (Korcan) (Sinema Filmi)

2008 - Kalpsiz Adam (Seyfi) (TV Dizisi)

2008 - Gece Gündüz (Topal İrfan) (TV Dizisi)

2007 - Hayattan Korkma (Bedrettin) (Sinema Filmi)

2007 - Duvar (Selim) (TV Dizisi)

2007 - Dağlar Delisi (Aydın Bey) (TV Dizisi)

2006 - Fırtına (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2006 - Barda (Patlak Osman) (Sinema Filmi)

2005 - Seher Vakti (Avni) (TV Dizisi)

2005 - 2006 Hırsız Polis (Kaporta Yakup) (TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Muammer) (Sinema Filmi)

2004 - Bir Aşk Hikayesi (Hüsnü)(TV Filmi)

2004 - Arapsaçı (Remzi) (TV Dizisi)

2002 - Asmalı Konak (Ahmet) (TV Dizisi)