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Medya Hakan Bayrakçı ateş püskürdü: Lan bir dönün kendinize bakın!
Medya

Hakan Bayrakçı ateş püskürdü: Lan bir dönün kendinize bakın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle hedef olan Hakan Bayrakçı ateş püskürdü. Bayrakçı, "Lan bir dönün kendinize bakın. 11 yıldır CHP'yi kitlemiş bir liderden bahsediyoruz. Bu gerçeklerle herkes yüzleşmeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:53:00 -
Hakan Bayrakçı ateş püskürdü: Lan bir dönün kendinize bakın!

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle kendisini eleştirenlere "Lan bir dönün kendinize bakın" diyerek tepki gösterdi.

Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Hande Fırat moderatörlüğünde yayınlanan Gece Görüşü programına konuk oldu.

Bayrakçı, kendisi hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürttü.

Canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştiriler sonucu "Döndü, satılmış" diyerek tepki gördüğünü söyleyen Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal bey hangi seçimde iktidarın aldığı oyun yarısından fazla oy alabilmiş. Gerçek şudur: Birileri kral çıplak demeli, demeye başladı, diyorlar. Ha Yılmaz Özdil yazıyor, Emin Çölaşan yazıyor, Hulki Cevizoğlu söylüyor, bizler de söylüyoruz. Biz söyleyince 'Vay bu adam döndü, satılmış' ne varsa sayıyorlar.

"Lan bir dönün kendinize bakın"

Lan bir dönün kendinize bakın. 11 yıldır CHP'yi kitlemiş bir liderden bahsediyoruz. Bu gerçeklerle herkes yüzleşmeli"

 

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