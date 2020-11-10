Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddia edildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Hakan Atilla açıklama yaptı
İstifa iddialarıyla ilgili konuşan Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla, "Bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim." dedi.