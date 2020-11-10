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Ekonomi Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Ekonomi

Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:28:00 - 2020-11-10 23:31:55
Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddia edildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Hakan Atilla açıklama yaptı

İstifa iddialarıyla ilgili konuşan Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla, "Bu iddiaların aslı astarı yok. İstifa etmedim, görevimin başındayım. Görevde olduğum sürece Borsada pek çok rekor kırdık. Daha da devam etmeye niyetliyim." dedi.

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