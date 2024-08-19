Hak mahrumiyeti nedir? Türkiye Futbol Federasyonu hak mahrumiyeti cezası nedir?

Hak mahrumiyeti anlamı, PFDK'nin Ali Koç'a verdiği cezanın ardından gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın ardından gözler "Futbolda hak mahrumiyeti nedir?" sorusuna çevrildi. İşte, TFF'nin açıklamasıyla hak mahrumiyeti anlamı...

Kurulun TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ali Koç'un 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Peki, hak mahrumiyeti cezası nedir?

FUTBOLDA HAK MAHRUMİYETİ NEDİR?

Kişinin, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir.

Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

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MADDE 97 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

(1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, futbol müsabakalarına iştirak edemez,

hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari

ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak futbolla ilgili

idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve stadyumlara giremez.

(2) İlgili sezonun son resmi müsabakası ile müteakip sezonun ilk resmi müsabakası arasında

geçen süre hak mahrumiyeti cezalarının infazında hesaba katılmaz.

(3) Kulüp Başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezaları; ilgili kulübün Play-Off Finali,

Türkiye Kupası Finali, Süper Kupa müsabakası veya kupa seremonisinin gerçekleştirileceği

müsabakanın oynandığı güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez.

(4) Bu talimatın 41. (kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme), 42. (ayrımcılık ve

ideolojik propaganda), 44. (saldırı), 55. (davranış kuralları), 56. (müsabaka sonucunu etkileme),

(bahis) ve 61 (doping) maddelerinde belirten ihlaller nedeniyle verilen hak mahrumiyeti

cezaları ile sürekli hak mahrumiyeti cezaları hariç olmak üzere; Kulüp Başkan ve Yöneticileri

ile bu kulüplerin bağlısı alt ve üst kuruluşların başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak

mahrumiyeti cezaları; ceza alan kişinin, TFF’nin banka hesabına her bir günlük hak

mahrumiyeti cezasına karşılık; Süper Lig Kulüpleri için 22.500 TL, 1. Lig Kulüpleri için 15.000

TL, 2. Lig Kulüpleri için 11.250 TL, 3. Lig Kulüpleri için 5.250 TL yatırmaları ve yatırdıklarına

ilişkin makbuzu yazılı talepleri ile birlikte TFF’ye sunmaları halinde infaz edilmiş sayılır.