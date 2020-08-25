HAK-İŞ'ten "Uluslararası Ebru Buluşması"

ANKARA (AA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), "Uluslararası Ebru Buluşması: Emek Bağlamında Ebru Sanatında Telif Hakları" konulu çalıştay düzenledi.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılan çalıştaya, ebru eğitimi alan HAK-İŞ üyeleri ve aileleri ile Fuat Başar, Hikmet Barutçugil ve Miki Oshita gibi dünyaca ünlü ebru sanatçıları da katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, HAK-İŞ'in, üyelerinin sendikal haklarını takip etmekle kalmadığını, sanata da teşvik ettiğini söyledi. Yavuz, "HAK-İŞ, kültür ve sanat komiteleri aracılığıyla bu tarz etkinlikler düzenleyerek onları ve onların ailelerini, iş yaşamı ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. Biz de kültür ve sanatı toplumun her kademesine yayma hedefimiz doğrultusunda bu çabaları önemsiyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

Bugünkü projenin yanı sıra HAK-İŞ'in 2012'den bu yana "emeğe saygı" temasıyla düzenlediği Uluslararası Kısa Film Festivali'ne, 2014'ten itibaren Bakanlık olarak destek verdiklerini hatırlatan Yavuz, bu sayede emeğin, bilgi, sanat ve kültürle buluşmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

Yavuz, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) somut olmayan kültürel miras listesine 18 unsur kaydettirdiğine dikkati çekerek "Türkiye, bu 18 unsur ile 178 ülke içinde en çok kültürel değer kaydettiren ilk beş ülke arasında yer alıyor. Ülkemizin kültürel zenginliğin görünür hale gelmesi, bakanlığımızın öncelikli hedeflerindendir." dedi.

- "Suyun yüzünden dünyaya yansıyan mirasımız"

Yavuz, ebru sanatının, "Ebru Türk Kağıt Süsleme Sanatı" adıyla 2014'te UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine kabul edildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Suyun yüzünden dünyaya yansıyan mirasımız olarak adlandırdığımız ebru sanatının, bu yıl ilk kez düzenlenen böyle bir projeye konu edilmesi de geleneksel sanatlarımızın yaygınlaştırılması açısından son derece önemli bir adım oldu. Projenin bu eşsiz ve gönül işi olan sanata ilgiyi artırması, gelecek kuşaklara aktarılması, ebru sanatçılarını ortak bir platformda buluşturarak özellikle eserleri üzerindeki fikri mülkilet hakları hakkında bilgilendirilmelerine biz de bakanlık olarak katkı sunmaktan mutluyuz."

- "Yeni damarlar açmak istedik"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise toplantıya video konferans ile katılarak HAK-İş'in 46 yıldır Türkiye'nin geleceği ve birliği için önemli bir temsil gücüne sahip olduğunu ifade etti. Arslan, "Sendikal mücadeleyi kendi mecrasında sürdürmeye çalışırken yeni damarlar açmak istedik. Bunlardan biri de kültür ve sanat damarıdır." diye konuştu.

Ebru sanatını, insanların parmak izine benzeten Arslan, eserlerin birbirinden farklı ve bu bakımdan her birinin özgün ve dünyada eşsiz eserler olduğunu vurguladı.

- "Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz yatakları ülkemize güç katacak"

Konuşmasında, gündemdeki konulara da değinen Arslan, aylardır dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının arttığını kaydetti. Arslan, tüm vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaya davet etti.

Arslan, bu haftanın Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli olay ve zaferlere şahitlik ettiğini hatırlatarak 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile milletin dayanışma içinde işgalcilerin kovulmasının başlangıcı olduğunu vurguladı.

Arslan, 26 Ağustos 1071'de Anadolu kapılarının bir daha kapamamak üzere açıldığını belirterek tüm şehit ve gazilere minnet ve şükranlarını sundu. Arslan, "Bize düşen, bu topraklarda bağımsız, güçlü ve dünyaya örnek olan devletimizi ilelebet yaşatmaktır. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz yataklarının ülkemizin gücüne güç katacağından hiç şüphem yok." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, ebru eserleriyle projeye katılarak dereceye giren Yağmur Açıkalın, Muhammed Yıldız ve Emrah Akyol'a ödülleri verildi.

Daha sonra çalıştay kapsamında, ebru sanatçısı Fuat Başar, "Ebru Sanatının Günümüzdeki Yansımaları", ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Ebru Sanatının Dünü Bugünü", ebru sanatçısı Miki Oshita ise "Ebru Sanatının Yurt dışındaki Yansımaları" başlıklı sunum yaptı.