HAK-İŞ'in uluslararası kısa film yarışmasına 115 ülkeden 3 bini aşkın başvuru yapıldı

ANKARA (AA) -Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) kısa film yarışmasına 115 ülkeden 3 binden fazla başvuru yapıldı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması, "Kısa Film Uzun İş" sloganı ve "Emek" temasını işliyor.

Başvuruları mart ayında alınmaya başlanan ve bu yıl yoğun ilgi gösterilen yarışmaya, 115 ülkeden 3 binden fazla başvuruda bulunuldu.

"Ulusal" ve "Uluslararası" kategorilerde, 11 dalda 60 bin liranın üzerinde ödül verilecek yarışmaya, 15 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yarışma ile 'Emek' konulu filmlerin sayısının artırılmasını ve bu alanda emek veren yapımcıların bir araya gelebileceği bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz yarışmamızın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. " ifadelerini kullandı.







