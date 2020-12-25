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Gündem Hak-İş’in ‘Emek’leri sahiplerini buldu
Gündem

Hak-İş’in ‘Emek’leri sahiplerini buldu

Hak-İş’in “emek” temasıyla bu yıl ilkini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerine verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:59:00 -
Hak-İş’in ‘Emek’leri sahiplerini buldu

 Yeni Akit  Ankara 

Hak-İş Genel Merkezi’ndeki ödül törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sınırlı sayıda davetli katıldı. Yavuz, Hak-İş ile yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Arslan da, Kovid-19 salgınına rağmen kültür ve sanat faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştirdiklerini aktardı. Hak-İş Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı ise, yarışmaya 600’ü üzerinde eser için başvuruda bulunulduğunu söyledi. Yarışmada, 1.’lik ödülü Sabahattin Özveren’in “Dalgalanan Bayrağımız”, 2.’lik ödülü Uğur Sağıroğlu’nun “Oltu Taşı”, 3.’lük ödülü İlham Kazdal’ın “Emekçi Anne” adlı eserlerine verildi. Törenin ardından dereceye giren fotoğraflar sergilendi.


Yeni Akit Gazetesi
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