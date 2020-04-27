HAK-İŞ Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu:

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla için bir mesaj yayınladı.

Başkan Demircioğlu mesajında; "Bu zor günlerde onlara Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın, Mevlana’nın sözüyle seslendiği gibi; Bizde diyoruz ki; ’Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük’. Tüm Emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum. Salgın günleri geçsin yine meydanlarda buluşacağız’ dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu Niğde’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, her yıl bir ilde 1 Mayıs’ı kutlama geleneğini başarılı bir şekilde sürdüren HAK-İŞ’in ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı farklı bir yöntemle kutlayacağını belirtmiştir. “HAK-İŞ olarak bu sene 1 Mayıs’ta emekçilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız” dedi.

GökhanDemircioğlu; "Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın da açıklamalarında ifade ettiği gibi,HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her yıl farklı bir ilde üyelerimizle bir araya gelerek, en coşkulu şekilde 1 Mayısları kutladık. Karabük, Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilde gerçekleştirdiğimiz kutlamalar artık bir HAK-İŞ geleneği olmuştur. HAK-İŞ olarak, bu sene de 1 Mayıs’ı en coşkulu şekilde yine birilimizde kutlamak üzere hazırlıklarımızı başlatmıştık. Ancak, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının kitlesel bir miting gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "1 Mayıslar, birlik, mücadele ve dayanışma günlerdir. Biz yine HAK-İŞ olarak tüm Türkiye’de 1 Mayıs’ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Bu sene belki binlerce emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlarda olamayacağız ancak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız. HAK-İŞ ve çalışanlar olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu yıl bir yeniliğe imza atıyoruz.

Gökhan Demircioğlu, "Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın her zaman ifade ettiği gibi, 1 Mayısların, sendikal hareketteki yeri önemlidir. 1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla “1 Mayıs Haftası” olarak kutlayacağız. Bu açıdan bir yeniliğe de imza atıyoruz.Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız" dedi.

Korona virüs salgınından en çok emekçi kardeşlerimiz etkilendi

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu; "Ülkemizde ve dünyada yaşayan korona virüs salgınından en çok emekçi kardeşlerimiz etkilendi. Gece gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakârca çalışan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere gıda, basın, finans ve banka, güvenlik, ulaşım, temizlik, haberleşme sektörleri ile market, eczane, fabrika ve atölyelerde çalışan üyelerimize, tüm özel sektör ve kamu emekçilerimize teşekkür ediyorum.Tüm Emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum”