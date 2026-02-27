  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan vesayet odaklarına sert tepki: "Kirli oyunlara geçit yok!"
Gündem

HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan vesayet odaklarına sert tepki: "Kirli oyunlara geçit yok!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan vesayet odaklarına sert tepki: "Kirli oyunlara geçit yok!"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, son günlerde hortlatılmaya çalışılan bildiri siyasetine ve yeni vesayet arayışlarına adeta ateş püskürdü. Arslan, "Türkiye artık o 'eski Türkiye' değildir; milletimiz iradesine uzanan elleri kırmasını bilir" dedi.

Açıklamasında 28 Şubat'ın karanlık dehlizlerinde figüranlık yapan sözde sivil toplum kuruluşlarını sert bir dille eleştiren Arslan, o dönemde kurulan "Beşli Çete" yapısının işçiye, esnafa ve kendi üyelerine ihanet ettiğini hatırlattı. Darbe sürecinde sendikaların birer aparat olarak kullanılmasının sendikal tarih adına büyük bir utanç olduğunu vurgulayan Arslan, bu kirli zihniyetle tam anlamıyla hesaplaşılması gerektiğini belirtti.

"İkna odaları ve coplu zulüm hafızalarda"

28 Şubat sürecinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara değinen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Başörtüsü sebebiyle üniversite kapılarından kovulan, coplanan ve ikna odalarında psikolojik işkenceye maruz kalan kızlarımızın hakkını savunmak boynumuzun borcudur. O gün dilsiz şeytanı oynayanlar, bugün yine benzer bildirilerle boy göstermeye çalışıyor."

Yeni vesayet arayışlarına kırmızı kart!

Tam da darbenin yıl dönümünde bazı çevrelerin yayınladığı bildirilerin, 28 Şubat’ın baskıcı iklimini hatırlattığına dikkat çeken Mahmut Arslan, milletin sağduyusunun bu tür oyunlara gelmeyeceğini ifade etti. 15 Temmuz ruhuna atıfta bulunan Arslan, HAK-İŞ olarak her türlü antidemokratik müdahalenin karşısında, milli iradenin ise sonuna kadar yanında duracaklarını kararlılıkla ilan etti.

Vay vay

Önce şu üyelerinin haklarını koru..
