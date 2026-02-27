  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli 28 Şubat ‘Postmodern Darbe’ Üzerinden tam 29 yıl geçti ‘Milli İrade’ye 28 Şubat engeli! ‘Kavakçı Olayı’ Meclis tutanaklarında MİT endişelendiren raporu paylaştı: Belirsizlik artık yönetilmesi gereken bir risk olmaktan çıktı Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik... Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu! Artık yeni bir kadro mühendisliği... Beşiktaş'ın Kevin Danso planı: Satın alma opsiyonlu kiralık O detay belli oldu! Sözleşmesindeki özel madde devreye girdi: Barış'a hücum...
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak
AA Giriş Tarihi:

Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

İçişleri Bakanlığı bugün beklenen kar yağışı, sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. İşte o iller…

#1
Foto - Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodlu uyarı verilen kentlere ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

Buna göre, bugün Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak bekleniyor.

#3
Foto - Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışın, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışın, her iki ilin kuzeyinin yüksek kesimleriyle Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

#5
Foto - Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

Tokat'ın merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki kar yağışının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması öngörülüyor.

#6
Foto - Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

#7
Foto - Bakanlıktan o iller için ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar yağışı, sağanak ve fırtına olacak

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını k..
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler
Dünya

Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan haya..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23