Obezite sıklığı son 40 yılda... Zayıflama iğneleri obezitede çözüm mü? Uzmanı açıkladı

Obezite, günümüzde yalnızca estetik bir problem değil; tüm dünyada milyonlarca insanın yaşam süresini ve kalitesini etkileyen kronik, ilerleyici ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle her yıl 4 Mart Dünya Obezite Günü, toplumda farkındalık yaratmak, doğru bilgiyi yaymak ve etkili tedavi yöntemlerini bilimsel zeminde tartışmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Peki obezite hangi sağlık problemlerine yol açar? Zayıflama iğneleri çözüm mü? Prof. Dr. Burak Kavlakoğlu Akşam'a özel açıkladı...