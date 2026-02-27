Tarihler belli oldu: Evini veya işyerini kiraya verenler dikkat

Mülk sahipleri 1-31 Mart döneminde beyannamelerini doldurabilecek. Konuttan 2025'te 47 bin liranın, iş yerinden ise 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek. Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" ile işlemlerini yapabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesinden hazır beyana ulaşılabilecek. Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.