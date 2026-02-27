Tarihler belli oldu: Evini veya işyerini kiraya verenler dikkat

EMLAK DANIŞMANLARINDAN UYARI: Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, beyanname verme sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Her yıl kira geliri olan gayrimenkul sahiplerinin bu beyanı vermek zorunda olduğunu belirten Akçam, kiraların banka aracılığıyla yatırıldığını, bu nedenle yanlış beyanname verilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Akçam, "Vatandaşlarımız beyanı hazır beyannameler üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasından, e-Devlet üzerinden de verebilirler. Reel kiralar neyse sisteme onun girilmesi lazım. Mart ayının sonuna kadar beyanname mutlaka verilmelidir. Biz, yoğunluk oluşmadan mart ayının ortalarına kadar beyannamelerini doldurmalarını öneriyoruz." dedi.