CHP'de kılıçlar çekildi! Parti içi onlarca isim kapı önüne konuldu!

Her fırsatta 'demokrasi' ve 'özgürlük' naraları atan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), parti yönetimini eleştiren 30 eski ilçe başkanı kapalı kapılar ardında alınan kararla partiden kapı önüne konuldu. İhraç kararının parti genel merkezi yerine tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesaplarından duyurulması, partideki vesayet krizini bir kez daha gözler önüne sererken, Faik Öztrak ve Engin Altay gibi kişilerden Özgür Özel yönetimine çok sert tepkiler geldi.

Demokrasi söylemlerini dilinden düşürmeyen CHP'de, farklı seslere ve eleştiriye tahammül edilemediği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Parti yönetimine ve Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik yapıcı eleştirilerde bulunan 30 eski ilçe başkanının, adeta bir gece yarısı operasyonuyla partiden ihraç edilmesi parti tabanında deprem etkisi yarattı.

Kapalı kapılar ardında "sessiz tasfiye"

Disiplin sürecinin tamamen şeffaflıktan uzak ve resmi bir açıklama dahi yapılmadan yürütülmesi, CHP kulislerinde büyük bir infiale neden oldu.

Tasfiye edilenler arasında eski Kartal İlçe Başkanları Yıldırım Emsiz ve Muammer Çelebi, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ile İBB Belediye Meclis Üyesi Doğan Tekel gibi partide yıllarca görev yapmış önemli isimler bulunuyor.

Ağır toplardan yönetime demokrasi dersi

Parti yönetiminin bu nobran tutumu, CHP'nin eski ve yeni pek çok önemli ismini ayağa kaldırdı. Milletvekilleri ve eski yöneticiler art arda açıklama yaparak duruma isyan etti.

Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Sevda Erdan Kılıç gibi tecrübeli isimler, "Parti içinde farklı görüşlerin ifade edilmesi cezalandırılmamalı, demokratik işleyiş güçlendirilmelidir" diyerek tasfiye kararına tepki gösterdi.

Eski parti sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kamal'in parti içi hoşgörü ve serbest eleştiri üzerine söylediği sözleri paylaşarak, mevcut yönetimin kurucu iradeden ne kadar uzaklaştığını tarihi bir vesikayla hatırlattı.

Genel merkez sustu, İmamoğlu'nun trolleri konuştu

Skandal ihraç dalgasının en çok tepki çeken yanı ise kararın kamuoyuna servis edilme şekli oldu.

İhraç kararının CHP Genel Merkezi'nin resmi kanalları yerine, partiyi fiilen vesayeti altında tutan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun kontrolündeki sosyal medya hesapları tarafından duyurulması partilileri çileden çıkardı. Taban, "Bu yöntem parti geleneklerine aykırıdır" diyerek sürecin karanlık dehlizlerde yürütülmesini kınadı.

Meydanlarda mangalda kül bırakmayanların, kendi içlerindeki en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemeyerek 30 kişiyi birden tasfiye etmesi, CHP'deki demokrasi anlayışının sadece bir vitrin süsünden ibaret olduğunu kanıtlar niteliğinde. Asıl vahim olan ise, koskoca bir siyasi partinin genel merkezinin sus pus olup, ihraç kararlarının tutuklu bir ismin sosyal medya trolleri üzerinden kamuoyuna duyurulmasıdır. Bu tablo, CHP'nin kurumsal kimliğinin nasıl bir vesayet altına girdiğinin ve parti içi hesaplaşmaların hangi antidemokratik yöntemlerle yürütüldüğünün en acı vesikasıdır.