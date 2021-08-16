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Dünya

Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye yükseldi

Haiti Sivil Savunma Ajansı, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 06:54:00 -
Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye yükseldi

Yetkililer, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, yıkıntıların arasından şimdiye kadar binlerce yaralı çıkartıldığını açıkladı.

7,2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Haiti'de, 12 Ocak 2010'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı. Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

 

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