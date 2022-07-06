Haiti'de çeteler arasında çatışma! Ölüler var

Haiti'de çeteler arasında silahlı çatışmada 8 kişi öldü, 5 kişi ise ağır yaralandı.

Yerel basına göre, başkent Port-au-Prince'in güneyindeki Martissant Mahallesi'nde rakip çeteler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 8 çete üyesi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Savcılık soruşturma başlattı.

Binlerce kişi evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisine (Binuh) göre, ülkede 2021'den bu yana artarak devam eden şiddet olaylarında 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek mecburiyetinde kaldı.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine (Cardh) göre ise şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 20 bini geçerken, bu yılın nisan ve haziran ayları arasında ülkenin çeşitli yerlerinden 326 kişi kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen çetelerin etkinliklerini koruduğu ülkede, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden bu yana güvenlik sorunları daha da ağırlaştı.