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Dünya Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 90'a çıktı
Dünya

Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 90'a çıktı

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 10:00:00 -
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 90'a çıktı

Bölge basınındaki habere göre, 14 Aralık'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 90'a çıktığını, sağlık durumu kritik çok sayıda kişinin tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ülkede silahlı grupların uyguladığı abluka ve güvenlik sorunları nedeniyle 700 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu ve ciddi bir akaryakıt krizinin yaşandığı öne sürülüyor.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük "resmi yas" ilan edildiğini duyurmuştu.

 

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