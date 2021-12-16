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Dünya Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı
Dünya

Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan kamyondaki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 08:03:00 -
Haiti'de akaryakıt yüklü kamyondaki patlama sonucu ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Bölge basınında yer alan habere göre, salı günü meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 75'e çıktığını, sağlık durumları kritik 56 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi paylaşılırken patlamanın etkisiyle 20 evin de küle döndüğü kaydedildi.

 

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